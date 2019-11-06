Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6: Folge 6

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wenn ein geliebter Mensch verschollen ist, weiß sie weiter: Julia Leischik. Erica (56) braucht die Hilfe der einfühlsamen Journalistin, um ihre Mutter Hannelore (76) wiederzufinden, die sie vor Jahrzehnten das letzte Mal sah. Christian (28) hat seine Mutter erst gar nicht kennengelernt: Norma (44) gab ihn nach der Geburt in Chile zur Adoption frei. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1 GOLD
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen