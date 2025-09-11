Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Carmen sucht ihren Vater

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 11.09.2025
Carmen sucht ihren Vater

Folge 7: Carmen sucht ihren Vater

45 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Wo ist ihr Vater geblieben? Diese Frage quält Carmen seit langem. Deswegen beauftragt die 51-Jährige Julia, ihren Papa Francisco zu suchen. Die Fährte führt nach Santa Maria de la Alameda in Spanien. Auch Jolan vermisst jemanden: Sie hat ihre Brüder Levente und Szabolcs seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wird Julia im französischen Clermont-Ferrand fündig?

