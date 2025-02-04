Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Noch einmal Tochter Gabi sehen: Geht Anitas sehnlichster Wunsch in Erfüllung?

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 04.02.2025
Folge 3: Noch einmal Tochter Gabi sehen: Geht Anitas sehnlichster Wunsch in Erfüllung?

44 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Manchmal sind es die Zuschauer, die Julia den entscheidenden Hinweis geben - so wie im Fall von Anita (73), die ihre Tochter Gabriele (53) sucht: Mutter und Tochter wurden vor 50 Jahren auf tragische Weise auseinandergerissen. Mit Hilfe ihres Publikums kommt Julia der Lösung des Rätsels immer näher. Doch kann sie Anita auch die ersehnte Nachricht überbringen?

