Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Wo ist meine Lebensretterin?
45 Min.Ab 12
Die 62-jährige Ria hat dank einer Knochenmarktransplantation die Leukämie besiegt. Die Spenderin lebt in den USA und es ist Rias größter Wunsch, ihre Lebensretterin kennenzulernen. Der 50-jährige Rocco sucht seine Mutter und seine Schwester in England. Die Familie trennte sich, als Rocco zwölf Jahre alt war. Er beschloss damals, bei seiner Großmutter in Deutschland zu bleiben. Nun will er seine Lieben endlich wieder in die Arme schließen.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH