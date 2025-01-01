Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Wo ist meine Lebensretterin?

SAT.1Staffel 4Folge 1
Wo ist meine Lebensretterin?

Wo ist meine Lebensretterin?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 1: Wo ist meine Lebensretterin?

45 Min.Ab 12

Die 62-jährige Ria hat dank einer Knochenmarktransplantation die Leukämie besiegt. Die Spenderin lebt in den USA und es ist Rias größter Wunsch, ihre Lebensretterin kennenzulernen. Der 50-jährige Rocco sucht seine Mutter und seine Schwester in England. Die Familie trennte sich, als Rocco zwölf Jahre alt war. Er beschloss damals, bei seiner Großmutter in Deutschland zu bleiben. Nun will er seine Lieben endlich wieder in die Arme schließen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen