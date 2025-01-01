Angelika und Michelle suchen ihren Bruder ThomasJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Angelika und Michelle suchen ihren Bruder Thomas
45 Min.Ab 12
Die Mutter von Angelika (52), Thomas (48) und Michelle (31) musste ihre beiden ältesten Kinder zur Adoption freigeben. Während sich Michelle und Angelika bereits wiedergefunden haben, gibt es nach wie vor keine Spur von Thomas. Angeblich wurde er von einer dänischen Familie aufgenommen. Von Kopenhagen aus macht sich Julia auf eine schwierige und langwierige Suche, die sie bis ins nördliche Norwegen führt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH