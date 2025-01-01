Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren BruderJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren Bruder
45 Min.Ab 12
Als Kind kommt die 28-jährige Ramona ins Heim. Nach einigen Jahren findet sich eine Pflegefamilie für die inzwischen 15-Jährige, und sie erfährt, dass sie einen zehn Jahre jüngeren Bruder namens Georg hat, der als Baby ebenfalls ins Heim gegeben wurde. Mit Julias Hilfe will Ramona ihn finden. Auch Michaela setzt auf Julias Spürsinn. Die gebürtige Thailänderin wurde als Kind von ihrem Vater zur Adoption freigegeben und wuchs in Österreich auf. Nun sucht sie nach ihren Wurzeln.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH