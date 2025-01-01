Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren Bruder

SAT.1Staffel 4Folge 2
Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren Bruder

Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren BruderJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2: Ramona sucht ihren zehn Jahre jüngeren Bruder

45 Min.Ab 12

Als Kind kommt die 28-jährige Ramona ins Heim. Nach einigen Jahren findet sich eine Pflegefamilie für die inzwischen 15-Jährige, und sie erfährt, dass sie einen zehn Jahre jüngeren Bruder namens Georg hat, der als Baby ebenfalls ins Heim gegeben wurde. Mit Julias Hilfe will Ramona ihn finden. Auch Michaela setzt auf Julias Spürsinn. Die gebürtige Thailänderin wurde als Kind von ihrem Vater zur Adoption freigegeben und wuchs in Österreich auf. Nun sucht sie nach ihren Wurzeln.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen