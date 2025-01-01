Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spurensuche in Spanien: Wo ist Jürgens Tochter Veronique?

SAT.1Staffel 4Folge 9
Folge 9: Spurensuche in Spanien: Wo ist Jürgens Tochter Veronique?

44 Min.Ab 12

Kurz nach der Geburt seiner Tochter Véronique (35) wird Jürgen (59) von seiner Frau verlassen. Sie geht mit dem Kind zurück nach Spanien, wo Jürgen das Mädchen regelmäßig besucht. Doch nach 1992 verliert sich jede Spur von Véronique ... Durch Zufall erfährt Katharina (23) als Kind, dass ihr leiblicher Vater in Wahrheit der griechische Gastarbeiter Stefano ist. Julia Leischik macht sich in Griechenland auf die Suche nach ihm.

SAT.1
