SAT.1Staffel 5Folge 1vom 16.10.2025
45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Als Baby wurde Julia Rosalinda (23) von einer österreichischen Familie adoptiert. Schon lange fragt sie sich, warum ihre guatemaltekische Mutter sie weggegeben hat. Julia Leischik will ihr helfen, diese Frage zu beantworten. Auch im Fall von Edeltraud (85) wird Julia tätig: Sie musste vor 55 Jahren auf Drängen ihres Mannes ihre Tochter Anita abgeben. Eine amerikanische Familie adoptierte das Mädchen. Julias Suche beginnt in Chicago.

