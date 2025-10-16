Rosalinda: Warum hat ihre Mutter sie weggegeben?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Rosalinda: Warum hat ihre Mutter sie weggegeben?
45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Als Baby wurde Julia Rosalinda (23) von einer österreichischen Familie adoptiert. Schon lange fragt sie sich, warum ihre guatemaltekische Mutter sie weggegeben hat. Julia Leischik will ihr helfen, diese Frage zu beantworten. Auch im Fall von Edeltraud (85) wird Julia tätig: Sie musste vor 55 Jahren auf Drängen ihres Mannes ihre Tochter Anita abgeben. Eine amerikanische Familie adoptierte das Mädchen. Julias Suche beginnt in Chicago.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH