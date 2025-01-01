Suche nach der unbekannten Mutter: Julia ist Daniels letzte HoffnungJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Suche nach der unbekannten Mutter: Julia ist Daniels letzte Hoffnung
45 Min.Ab 12
Daniel (25) wird direkt nach der Geburt von seiner Mutter weggegeben und adoptiert. Er kennt weder ihren Namen, noch weiß er, warum sie ihn nicht selbst aufgezogen hat. Julia ist Daniels letzte Hoffnung. Auch Helena (62) setzt auf die Hilfe von Julia Leischik. Sie möchte wissen, was aus ihren Geschwistern Paul (69), Pauline (65) und Michael (60) geworden ist. 1980 brach der Kontakt ab, nachdem Helena, die in einer Pflegefamilie aufwuchs, sie endlich wiedergefunden hatte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH