Spurensuche in Kalabrien: Julia sucht Brigittes 87-jährigen Vater

SAT.1Staffel 7Folge 11
45 Min.Ab 12

Brigitte wächst bei einer Pflegefamilie in Bayern auf. Ihr Vater, der Italiener Domenico Diletto, besucht sie einige Male, doch als sie noch ein Kind ist, verschwindet er plötzlich spurlos. Brigittes größter Herzenswunsch wäre es, ihren heute 87-jährigen Vater zu finden oder, falls er nicht mehr leben sollte, von ihren Geschwistern etwas über ihn zu erfahren. Julias Suche führt sie nach Kalabrien, den südlichsten Teil Italiens ...

SAT.1
