Folge 6: Sharron sucht ihren Vater - einziger Anhaltspunkt ist ein altes KfZ-Kennzeichen
Sharron wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich ihren Vater Gregory kennenzulernen. Dieser war US-Soldat und musste, als Sharron drei Jahre alt war, in die USA zurückkehren. Ihre Mutter Nada folgte ihm, reiste aber kurze Zeit später mit Sharron wieder nach Deutschland zurück. Bald kam Sharron ins Heim und in eine Pflegefamilie, da es zu Hause Schwierigkeiten gab. Nun macht sich Julia auf die Suche nach Gregory. Ihr einziger Anhaltspunkt: ein altes KfZ-Kennzeichen.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH