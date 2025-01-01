Ein Name und ein altes Bild: Julia sucht Isabels Mutter in BrasilienJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Ein Name und ein altes Bild: Julia sucht Isabels Mutter in Brasilien
45 Min.Ab 12
Isabel kommt 1990 in Brasilien zur Welt. Ihre Mutte Adriana lebt in großer Armut und muss sie schweren Herzens zur Adoption freigeben. Isabel wird mit drei Monaten von einem Paar aus Südtirol adoptiert. Sie wächst glücklich bei den Adoptiveltern auf, doch ihr Wunsch, ihre leibliche Mutter kennenzulernen, ist immer präsent. Isabel kennt nur den Namen ihrer Mutter und besitzt ein altes Bild von ihr. Julia und der Brasilien-Experte Lukas nehmen sich der schwierigen Aufgabe an ...
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH