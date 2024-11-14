Geschwister verzweifelt gesucht: Zwei neue Fälle für JuliaJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 19: Geschwister verzweifelt gesucht: Zwei neue Fälle für Julia
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Katharina erfährt an ihrem 50. Geburtstag, dass sie eine ältere Schwester hat. Doch ihre Eltern wollen keine weiteren Informationen preisgeben - jahrelang! Wird Julia der mittlerweile 68-Jährigen weiterhelfen können? / Sandra (23) wächst bei ihrer Mutter auf, ohne ihren leiblichen Vater jemals kennenzulernen. Als sie von fünf Halbgeschwistern erfährt, bitte Sandra Julia um Hilfe. Ob es zu einem großen Kennenlernen kommen wird?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH