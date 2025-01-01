Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca sehnt sich nach ihrem Vater. Kann Julia helfen?

SAT.1Staffel 8Folge 2
Folge 2: Bianca sehnt sich nach ihrem Vater. Kann Julia helfen?

45 Min.Ab 12

Bianca schaut auf eine traurige Kindheit zurück: 1990 trennt sich Mutter Nancy von ihrem aus Indonesien stammenden Mann und zieht gemeinsam mit ihrem neuen Freund und Bianca in die USA. Doch dort fühlt sie sich nicht aufgehoben und sehnt sich ein Leben lang nach ihrem leiblichen Vater. Ob Julia der jungen Frau behilflich sein kann? Eine heiße Spur führt ins Urlaubsparadies Bali.

SAT.1
