Gina kommt 1995 in Bulgarien zur Welt. Einige Jahre später wird ihre Schwester Elena geboren. 2002 stirbt Mutter Danka bei der Geburt ihres dritten Kindes. Die Pflege der drei Waisenkinder übernimmt zunächst die Großmutter. Doch das Geld ist knapp, deshalb kann sie nur zwei der drei Kinder behalten. Als Gina bei entfernten Verwandten untergebracht wird, führt sie fortan ein von Gewalt geprägtes Leben. Jetzt wünscht sie sich nur noch eins: ihre Geschwister endlich wiederzusehen.
