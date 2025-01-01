Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von der Mutter einfach verlassen? Dagmar sucht Klarheit

SAT.1Staffel 8Folge 3
46 Min.Ab 12

Dagmar kommt 1954 in der ehemaligen DDR zur Welt. Zwei Jahre später trennt sich Mutter Margarete 1956 von ihrem Mann. Sie kehrt mit der älteren Tochter Brigitte in ihre Heimatstadt München zurück, ohne Dagmar. So wächst diese bei ihrem Vater in dem Glauben auf, ihre Mutter hat sie nie geliebt und einfach verlassen. Erst 2012, nach dem Tod des Vaters, kommen Briefe ihrer Mutter aus Montana (USA) aus den frühen 60er Jahren zum Vorschein.

