Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Corinna sucht ihre Wurzeln in Chile
45 Min.Ab 12
Corinna erblickt im Juni 1985 in Chile das Licht der Welt, wird jedoch gleich nach ihrer Geburt von ihrer leiblichen Mutter Monica im Krankenhaus zurückgelassen. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr lebt Corinna bei diversen Familien und im Heim, bis sie 1988 in Deutschland bei einem kinderlosen Ehepaar ein neues Zuhause findet. Da ihre eigenen Recherchen erfolglos bleiben, wendet sich die 33-jährige Chilenin hilfesuchend an Julia.
