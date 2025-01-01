Bianca sehnt sich nach ihrem Vater. Kann Julia helfen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Bianca sehnt sich nach ihrem Vater. Kann Julia helfen?
45 Min.Ab 12
Bianca schaut auf eine traurige Kindheit zurück: 1990 trennt sich Mutter Nancy von ihrem aus Indonesien stammenden Mann und zieht gemeinsam mit ihrem neuen Freund und Bianca in die USA. Doch dort fühlt sie sich nicht aufgehoben und sehnt sich ein Leben lang nach ihrem leiblichen Vater. Ob Julia der jungen Frau behilflich sein kann? Eine heiße Spur führt ins Urlaubsparadies Bali.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH