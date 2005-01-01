Julia - Wege zum Glück
Julia - Wege zum Glück
Julia lebt in Afrika und wähnt sich dort beinahe im Paradies. Im Einklang mit der überwältigend schönen Natur setzt sie sich für den Schutz der Wildtiere ein und leitet "sanfte Safaris" für Touristen. Die Gäste für diese Safaris werden ihr von einer "Lodge" vermittelt, einem nahe gelegenen luxuriösen Urlaubsressort. Nach einer rastlosen Jugend, geprägt von den ständigen Umzügen mit ihrer unsteten Mutter Christa, genießt Julia jetzt das Leben in Afrika. Endlich hat sie das Gefühl, angekommen zu sein und so etwas wie eine Heimat gefunden zu haben. Auf einer ihrer Safaritouren lernt sie Daniel kennen und verliebt sich in ihn. Für Julia scheint sich plötzlich der Traum von der ganz großen Liebe erfüllt zu haben. Doch ein tragischer Unfall mit Todesfolge zwingt Mutter und Tochter, aus Südafrika zu fliehen. Was Julia und Christa noch nicht wissen: Obwohl beide unschuldig sind, gibt es jemanden, der ihnen diesen Unfall als Mord anhängen und ihnen gefährlich werden könnte: Jörg. Julia und Christa finden Unterschlupf in Falkental bei Tobias, einem alten Jugendfreund von Christa. Sie versuchen sich ein neues Leben aufzubauen und das schreckliche Geschehen in Afrika zu vergessen. Doch Julia sehnt sich zurück nach Afrika zu ihrem Traummann Daniel; zumal sie sich nicht einmal von ihm verabschieden konnte.