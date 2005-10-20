Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 012
43 Min.Folge vom 20.10.2005Ab 6
Julia ist überglücklich, dass sie ihren Arbeitsplatz bei den Gravenbergs behalten darf und versucht, das Verhältnis mit Daniel geheim zu halten. Daniel erfährt von den Intrigen seiner Mutter und ist außer sich. Annabelle aber fühlt sich ihrer Sache sehr sicher und kann die Abreise von Frederik kaum abwarten.
