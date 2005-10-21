Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 013
43 Min.Folge vom 21.10.2005Ab 6
Als sie sich heimlich küssen, werden Julia und Daniel von Andreas überrascht. Im Haus Gravenberg gibt es Neuigkeiten: Frederik beschließt spontan, doch noch ein wenig länger in Falkental und bei seinem Vater zu bleiben. Annabelle fällt es schwer, ihre Bestürzung darüber im Zaum zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises