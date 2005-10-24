Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 014
42 Min.Folge vom 24.10.2005Ab 6
Julia und Daniel genießen nach einem romantischen Picknick eine weitere Liebesnacht im Bootshaus. Werner ergreift scharfe Maßnahmen gegen die Intrigen Annabelles' und behält während ihrer Provokationen die Oberhand. Christa fühlt sich immer wohler in Falkental und schließt neue Freundschaften.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises