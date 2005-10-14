Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 008
43 Min.Folge vom 14.10.2005Ab 6
Julia nimmt im Unternehmen der Gravenbergs einen Job als Assistentin von Andreas an. Daniel reagiert darauf sehr förmlich. Beide wollen sich ihre Gefühle füreinander nicht eingestehen, leiden aber darunter. Frederik und sein Vater versuchen ihren Streit zu begraben. Beim Angeln kommen sie sich wieder näher.
