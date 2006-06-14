Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 157

TelenovelaStaffel 11Folge 7vom 14.06.2006
Alle sind auf der Suche nach Daniel. Auch Julia macht sich große Sorgen um ihn, da er seinen Kummer offensichtlich nicht verkraftet. Patrizia schafft es, über ihren Schatten zu springen und taucht überraschend bei Niko auf. Im Bootshaus muss Annabelle sich vor Marie rechtfertigen. Als ein furchtbarer Verdacht ausgesprochen wird, überschlagen sich die Ereignisse.

