Julia - Wege zum Glück

Folge 159

TelenovelaStaffel 11Folge 9vom 20.06.2006
43 Min.Folge vom 20.06.2006Ab 6

Patrizia freut sich über Nikos Aufmerksamkeit. Daniel trifft auf Frederik: Kann er über seinen Schatten springen und sich mit seinem Onkel aussöhnen? Die schrecklichen Geschehnisse belasten alle in Falkental, auch Julia fragt sich, wie das alles geschehen konnte. Als die ermittelnde Kommissarin Zeugin eines innigen Moments zwischen Daniel und Julia wird, spitzt sich die Lage dramatisch zu.

