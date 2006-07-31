Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 179
42 Min.Folge vom 31.07.2006Ab 6
Julia versucht vergeblich Frederik zu beschwichtigen. Der fühlt sich von ihr betrogen. Jan muss sich derweil für den Einbruch in Jörgs Auto vor der Polizei rechtfertigen. Katy hat sich nach Nikos Abfuhr bereits ein neues Opfer gesucht. Annabelle macht Julia Vorwürfe, Daniel falsche Hoffnungen zu machen. Julia versucht ihr Handeln zu verteidigen und verplappert sich.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises