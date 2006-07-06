Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 167

TelenovelaStaffel 12Folge 2vom 06.07.2006
Folge 2: Folge 167

42 Min.Folge vom 06.07.2006Ab 6

Durch ihre naiven Aussagen der Presse gegenüber gerät Silke auf die Abschussliste von Annabelle. Julia behält Jörgs Erpressung für sich und leidet unter der Geheimnistuerei. Lilly lernt wie eine Besessene für ihre Prüfung. Tim fühlt sich vernachlässigt und amüsiert sich anderweitig im Cosy. Annabelle stachelt Frederiks Eifersucht soweit an, dass er Julia zur Rede stellt.

