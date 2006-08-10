Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 188
43 Min.Folge vom 10.08.2006Ab 6
Daniel ist zutiefst betroffen über die Situation mit Silke, steht aber hinter Frederiks Entscheidung. Julia versucht Frederik umzustimmen. Silke bangt um ihre Zukunft. Katy versucht weitere Firmengelder abzuzweigen, als ihre Pläne erneut durchkreuzt werden. Daniel hat das Vertrauen zu Annabelle endgültig verloren und setzt ihr überraschend einen neuen Vorgesetzten vor die Nase, der noch dazu kein Unbekannter ist.
