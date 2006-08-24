Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 197

Telenovela Staffel 14 Folge 2 vom 24.08.2006
Folge 197

Julia - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 197

43 Min. Ab 6

Julia hofft, dass sich nun doch alles zum Guten wendet. Sie ahnt nichts von dem Unheil, das der ganzen Familie Gravenberg noch bevorsteht. Daniel wird ungewollt Zeuge eines Telefonats zwischen Annabelle und Katy und begreift allmählich die Ausmaße von Annabelles Intrigen.

