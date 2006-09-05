Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 204

TelenovelaStaffel 14Folge 9vom 05.09.2006
Folge 204

Folge 204Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 204

43 Min.Folge vom 05.09.2006Ab 6

Julia bewundert Daniels konsequente Haltung, allmählich scheint er wieder zu sich selbst zu finden. Während Niko und Tim im Cosy in Streit geraten, schweben Silke und Andreas ein Stockwerk höher in Lebensgefahr. Patrizia ist angesichts der zerstörten Familie schockiert, doch als sie sich um Aussöhnung bemüht, muss sie eine harte Abfuhr einstecken. Charlotte eröffnet Kolja, dass sie mit Marie in die Schweiz gehen wird, und dass sie sich wünscht, dass er sie begleitet. Wie wird er sich entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen