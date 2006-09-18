Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 211

TelenovelaStaffel 15Folge 1vom 18.09.2006
43 Min.Folge vom 18.09.2006Ab 6

Julia ist erleichtert, als Frederik erreicht, dass zumindest die Firmenlöhne vorerst gesichert sind. Bei einer Krisensitzung überlegen die beiden gemeinsam mit Patrizia, wo in der Manufaktur Einsparungen möglich sind. Leider steht das Catering von Andreas ganz oben auf der Liste. Dank Ninas Hilfe kann Birgit Dietmar endlich etwas entgegensetzen. Kurz darauf bekommen Tobias und Birgit Besuch von der Polizei. Die Beamten sind auf der Suche nach Nina und Paula. Was hat das zu bedeuten?

