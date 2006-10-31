Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 239
43 Min.Folge vom 31.10.2006Ab 6
Das glückliche Paar ist vereint. Als Patrizia den Brautstrauß fängt, nutzt sie die Gelegenheit und stellt dem überrumpelten Niko eine entscheidende Frage. Richard lässt sich von Ninas Bitten nicht erweichen, und diese sucht nach einer Fluchtmöglichkeit. Die sich ihr bietet, als das Brautpaar in die Flitterwochen verabschiedet wird. Allerdings nur mit Bens Hilfe. In dem allgemeinen Trubel taucht auch noch Richards neue Ehefrau auf, die zum Entsetzen aller keine Unbekannte in Falkental ist.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises