Julia - Wege zum Glück

Folge 250

TelenovelaStaffel 17Folge 10vom 16.11.2006
Folge 10: Folge 250

43 Min.Folge vom 16.11.2006Ab 6

Hagen und Viktoria geraten aneinander, denn Hagen kann seine Eifersucht auf Ben nicht zügeln. Nina gefällt es gar nicht, dass Ben jetzt für Richard, ihren größten Kontrahenten, arbeitet. Andreas will, dass Silke sich schont und nimmt ihr das Telefon weg. Nach ihrer Niederlage hält Patrizia nichts mehr in Falkental. Die Pläne ihrer großen Weltreise mit Niko werden wieder konkret. Silke ist allein in der Wohnung, als plötzlich die Wehen einsetzen.

Telenovela
