Julia - Wege zum Glück

Folge 023

TelenovelaStaffel 2Folge 8vom 04.11.2005
Folge 8: Folge 023

43 Min.Folge vom 04.11.2005Ab 6

Endlich können Julia und Daniel wieder eine gemeinsame Nacht im Bootshaus verbringen. Sie sind sehr glücklich. Innerhalb der Firma bahnen sich zwischen Daniel und Frederik ernste Probleme an. Christa wird langsam von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie hat große Angst.

