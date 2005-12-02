Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 043
43 Min.Folge vom 02.12.2005Ab 6
Julia hat einen neuen Job. Sie arbeitet bei Jan im "Cosy One". Als Daniel Julia dort sieht, kommt es fast zum Streit mit seinem langjährigen Freund Jan. Werner freut sich, dass er sich mit Daniel ausgesprochen hat, während Frederik nach Patrizias Geständnis überlegt, wie es mit ihr in der Firma weitergehen soll. Nicht nur Niko legt ein gutes Wort für sie ein.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises