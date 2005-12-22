Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 057
43 Min.Folge vom 22.12.2005Ab 6
Patrizia fragt sich, warum Julia unbedingt in Falkental bleiben will. Sie äußert den Verdacht, dass Julia noch immer Gefühle für Daniel hegt. Tim muss langsam erkennen, dass er in Lilly verliebt ist. Lillys Vater, Tobias, muss gleichermaßen erkennen, dass seine Tochter sich verliebt hat, was ihm nicht unbedingt leicht fällt. Julia fragt sich inzwischen, ob Patrizia nicht doch recht hat. Liebt sie Daniel wirklich immer noch?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises