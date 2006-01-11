Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 069

Telenovela Staffel 5 Folge 9 vom 11.01.2006
43 Min. Ab 6

Julia bemüht sich um ein sachliches Verhältnis zu Daniel. Marie rät ihr, den Job in der Porzellanmanufaktur anzunehmen. Julia sagt zu und bekommt eine Stelle als Designerin. Annabelle verspricht Frederik, gut mit Julia zusammenzuarbeiten, doch gleichzeitig verspricht Annabelle Patrizia, dass sie etwas gegen Julias Anwesenheit in der Firma unternehmen wird.

