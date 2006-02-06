Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 086
43 Min.Folge vom 06.02.2006Ab 6
Daniel hat beschlossen, mit Marie in die Schweiz zu reisen, um Julia aus dem Weg zu gehen. Julia zweifelt, ob Daniel diesen Entschluss wirklich durchdacht hat, und sie ist sich plötzlich ihrer Gefühle für Daniel nicht mehr sicher. Annabelle freut sich, dass Daniel mit Marie zusammenbleibt und glaubt, dass ihre Beziehung nun gerettet ist. Daniel kann seine Eifersucht gegenüber Frederik und Julia immer schlechter verbergen. Niko ist in der WG zum Essen eingeladen und fragt beim Nachbarn Jörg nach Salz. Als sich bei Jörg die Tür öffnet, erlebt Niko einen Schock?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises