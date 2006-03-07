Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 102

TelenovelaStaffel 7Folge 12vom 07.03.2006
43 Min.Folge vom 07.03.2006Ab 6

Julia kann es nicht fassen, als Daniel ihr erzählt, dass Marie ein Kind von ihm erwartet. Daniel möchte an Julia festhalten, will aber auch Marie und sein Kind nicht im Stich lassen. Marie plagen Zweifel, ob die Intrige mit der Schwangerschaft wirklich eine gute Idee ist. Annabelle aber versichert ihr, dass ihr Plan, Daniel zurückzugewinnen, aufgehen wird. Die Ungewissheit über ihre Zukunft lässt Julia keine Ruhe. Sie reagiert kopflos.

