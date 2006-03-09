Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 104
Christa täuscht einen Einbruch vor und stiehlt Tobias' Münzsammlung, um damit ihre Spielschulden bei Jörg begleichen zu können. Julia hält zu Frederik, und gemeinsam versuchen die beiden zu verhindern, dass Annabelle die Macht in der Manufaktur wieder an sich reißt. Daniel beginnt allmählich zu akzeptieren, dass Julia und Frederik nun wirklich ein Paar sind. Silke entscheidet sich zunächst, ihr Baby abzutreiben, doch ist es wirklich die richtige Entscheidung? Annabelle scheint an Werners Krankenbett zu triumphieren, indem sie mit Maries Anteilsübernahme in der Firma für neue Machtverhältnisse zu ihren Gunsten sorgt. Doch Frederik hat im letzten Moment eine neue Geldquelle aufgetan.
