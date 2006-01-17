Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 093
Julia kann nur durch einen beherzten Sprung verhindern, dass Annabelle sie mit dem Auto erwischt. Julia fragt sich, wie weit Annabelle noch gehen wird, um sie loszuwerden. In der Manufaktur herrscht zwischen Daniel und Frederik gereizte Stimmung, und Frederik ahnt, dass es hier um mehr als nur Berufliches geht. Silke erwischt Jörg und Patrizia in flagranti und muss schockiert feststellen, dass alle, die sie vor Jörg gewarnt haben, Recht hatten. Frederik konfrontiert Julia mit seinem Verdacht, dass zwischen ihr und Daniel noch mehr ist, als sie zugeben wollen, doch Julia macht ihm unmissverständlich klar, dass er sich nicht in ihre Angelegenheiten einzumischen hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick