Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 108
43 Min.Folge vom 29.03.2006Ab 6
Christa gesteht Julia und Tobias, dass sie nicht sicher ist, ob Tobias Julias Vater ist, da sie Tobias seinerzeit betrogen hat. Werner und Frederik stellen sich gegen Annabelles Plan, die Manufaktur mit Stellenstreichungen zu retten. Marie informiert Daniel, dass sie die Planung für ihre Hochzeit schon begonnen hat. Frederik feuert Jörg, doch der schwört Rache und weiß auch schon, gegen wen sich diese richten wird. Tobias beschließt, Christa zu verlassen. Aus Angst, Tobias und Julia zu verlieren, fleht sie um eine letzte Chance.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises