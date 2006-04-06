Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 114

TelenovelaStaffel 8Folge 9vom 06.04.2006
43 Min.Folge vom 06.04.2006Ab 6

Julia erhält eine liebevolle Nachricht von ihrer Mutter, in der Christa ihr erklärt, warum sie fortgegangen ist. Kolja ist schockiert, als Birgit ihm mitteilt, dass sie einfach den Wagen seines Vaters verkauft hat. Er versucht alles, um das Auto zurückzubekommen, doch ohne Erfolg. Als Werner beschließt, wieder in der Manufaktur zu arbeiten, droht Eva mit der Kündigung. Sie macht ihre Drohung wahr, als Werner sich nicht zur Vernunft bringen lässt. Tobias hält die Ungewissheit nicht mehr aus und bittet Julia, mit ihm einen Vaterschaftstest machen zu lassen, um zu klären, ob er tatsächlich ihr Vater ist.

