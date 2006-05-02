Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 11vom 02.05.2006
Schockiert rettet Daniel Annabelle vor Frederiks Angriff und suspendiert ihn vorerst von der Arbeit. Frederik ist am Boden zerstört: Wie weit hat Annabelle ihn getrieben? Julia versucht Frederik Mut zu machen. Silke ist drauf und dran, das Fläschchen mit Jörgs Gift zu trinken. Patrizia setzt daraufhin Jörg unter Druck. Auf Betreiben von Marie schlägt Daniel Frederik einen Deal vor: Frederik soll Falkental für immer verlassen.

