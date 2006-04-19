Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 122

TelenovelaStaffel 9Folge 2vom 19.04.2006
43 Min.Folge vom 19.04.2006Ab 6

Annabelle taucht im letzten Moment auf, als Marie, getrieben von ihren Schuldgefühlen, Daniel alles über die nicht vorhandene Schwangerschaft beichten will. Die schreckliche Nachricht von den Gravenbergs spricht sich wie ein Lauffeuer in Falkental herum. Daniel sehnt sich nach Julia, und Julia muss sich entscheiden, ob sie Daniel oder Frederik tröstend zur Seite steht.

