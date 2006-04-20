Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 123
42 Min.Folge vom 20.04.2006Ab 6
Julia spürt nun ganz deutlich, zu wem sie gehört. Annabelle erklärt Marie, dass Daniel sie nun mehr denn je braucht, doch Marie wird das Gefühl nicht los, dass sie Daniel nicht wirklich trösten kann. Niko macht sich Sorgen um Patrizia und nimmt allen Mut zusammen, um seiner alten Liebe zu erklären, dass er immer für sie da sein wird. Werden die beiden sich wieder näher kommen?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises