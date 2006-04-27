Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 128

TelenovelaStaffel 9Folge 8vom 27.04.2006
Folge 8: Folge 128

42 Min.Folge vom 27.04.2006Ab 6

Annabelle ist entsetzt, als sie Daniels Entscheidung vernimmt. Doch die nächste Intrige ist bereits gesponnen und diese könnte endgültig Frederiks Kopf kosten. Kolja ist überrascht: Plötzlich steht sein Vater vor der Tür und für seine Freundin Charlotte ist er leider kein Unbekannter. Julia befindet sich in einem Gewissenskonflikt und muss sich in einer dringenden Situation fragen, ob sie Daniel noch hundertprozentig vertrauen kann.

