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Junge Talente im Konzert

Junge Talente im Konzert: Alles neu macht der Juni

ORF2Staffel 1Folge 3vom 03.06.2026
Junge Talente im Konzert: Alles neu macht der Juni

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Junge Talente im Konzert

Folge 3: Junge Talente im Konzert: Alles neu macht der Juni

77 Min.Folge vom 03.06.2026

Die Veranstaltungsreihe „Junge Talente im Konzert“ stellt vor der Sommerpause die Musik von heute in den Mittelpunkt. Spannende junge Ensembles der Joseph Haydn Privathochschule (JHP) nahmen das Publikum auf der Bühne des ORF Landesstudio Burgenland mit zum musikalischen Puls unserer Zeit. Sendungshinweis: Burgenland heute, 2. Juni, 19:00 Uhr in ORF 2 Burgenland

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