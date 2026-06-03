Junge Talente im Konzert: Alles neu macht der JuniJetzt kostenlos streamen
Junge Talente im Konzert
Folge 3: Junge Talente im Konzert: Alles neu macht der Juni
77 Min.Folge vom 03.06.2026
Die Veranstaltungsreihe „Junge Talente im Konzert“ stellt vor der Sommerpause die Musik von heute in den Mittelpunkt. Spannende junge Ensembles der Joseph Haydn Privathochschule (JHP) nahmen das Publikum auf der Bühne des ORF Landesstudio Burgenland mit zum musikalischen Puls unserer Zeit. Sendungshinweis: Burgenland heute, 2. Juni, 19:00 Uhr in ORF 2 Burgenland
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Junge Talente im Konzert
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