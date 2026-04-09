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Junge Wilde, altes Handwerk

Junge Wilde, altes Handwerk - Episode 3

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 09.04.2026
Junge Wilde, altes Handwerk - Episode 3

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Junge Wilde, altes Handwerk

Folge 2: Junge Wilde, altes Handwerk - Episode 3

47 Min.Folge vom 09.04.2026

„Junge Wilde – altes Handwerk“ besucht die neue, „wilde“ Generation und zeigt handwerkliches Können und den einzigartigen Einfallsreichtum junger Menschen in Österreich.

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