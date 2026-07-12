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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 1vom 12.07.2026
Mom & Dad

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Just Tattoo Of Us

Folge 1: Mom & Dad

43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Charlottes Freund Josh ist ihr Co-Moderator, und ihre Eltern stellen ihre Ehe auf die Probe. Die Freundschaft der Geschäftspartner Scott und Stefan steht auf dem Spiel, wie auch die 26 Jahre andauernde Freundschaft von Paula und Michelle.

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