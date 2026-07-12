Staffel 4Folge 1vom 12.07.2026
Mom & DadJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 1: Mom & Dad
43 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Charlottes Freund Josh ist ihr Co-Moderator, und ihre Eltern stellen ihre Ehe auf die Probe. Die Freundschaft der Geschäftspartner Scott und Stefan steht auf dem Spiel, wie auch die 26 Jahre andauernde Freundschaft von Paula und Michelle.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-5: MTV Germany